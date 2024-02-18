رسالة إلى السنوار من نازح في غزة فقد 16 من عائلته (فيديو)

عبر الجزيرة مباشر، وجّه نازح استشهد 16 فردًا من عائلته رسالة إلى العرب ثم إلى يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

ومن بين جثث الشهداء المتراصة على الأرض من حوله، صرخ الرجل متحسرًا “أين أنتم يا عرب؟ ما بدنا مال، بدنا نعيش بحرّية، حرام عليكم يا عرب، أنا عندي من دمي شهداء، ما إلنا بيوتن بدنا نعيش ناكل ملح في غزة”.

وتابع “إلى متى هذا العدوان؟ ارحموا من في الأرض يرحمنا خالق الكون. اتقوا الله يا عرب، ألسنا نحن مسلمين؟! كل يوم شهداء، كل يوم جرحى، كل يوم سقوط بيوت تنزل على هؤلاء الشهداء. حرام عليكم يا عرب. لا نريد مالًا لا نريد مالًا.. اتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله خالق الكون”.

واستطرد “بطالب الصحافة كلها تعلن إني موجود زي أي شبل، موجود في غزة، وبدنا نرجع لمدينة غزة، وموتنا في غزة، ونرجع للشمال”.

ثم وجّه رسالة إلى السنوار قائلًا “يا السنوار رجعونا إلى الشمال، ما بدنا حل إلا رجعونا للشمال”، مؤكدًا رغبته في العودة إلى شمالي القطاع رغم الخطر.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 28858 شهيدًا و68677 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.