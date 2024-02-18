طيور الزينة تخفف مصاعب النزوح على أطفال غزة (فيديو)

لجأ نازحون في قطاع غزة إلى شراء طيور الزينة للتخفيف عن أطفالهم من ويلات الدمار والحياة الصعبة والقاسية ولحمايتهم أيضا.

ويقول نازحون إنهم يشترون طيور الزينة لإبقاء أطفالهم داخل الخيام لأطول فترة ممكنة، حتى لا يصابوا جراء قصف أو مرض، لا سيما مع انتشار الأوبئة المعدية في مناطق النزوح بمدينة رفح.

وتقول الطفلة يارا إنها تحب العصافير وتعتبرهم أجمل ما في الحياة، وتجلس مع عصافيرها كل يوم لتنسى الخوف والرعب.

وتأمل يارا في أن تنتقل بعصافيرها من خيمة النزوح إلى بيت دافئ بسقف يقيهم برد الشتاء، كما تحلم بأن تعود إلى مدرستها وأن تعود الحياة إلى طبيعتها وسابق عهدها.

أما مراد المصري النازح من شمال بيت لاهيا الى محافظة رفح، فقال إنه يهوى تربية العصافير منذ زمن بعيد.

وأضاف أنه لم يستطع إحضار عصافيره وقت نزوحه بسبب الحرب، لكن والدته أصرت على العودة وسط القصف والخطر الشديد لجلب العصافير وإنقاذها من حمم الطائرات الحربية الإسرائيلية، لتعود بهم إلى أحفادها في المخيم.

أما النازح منتصر صقر من محافظة خان يونس، فقال إنه اعتمد على العصفور الأبيض الذي اشتراه لأبنائه لإبقائهم داخل الخيمة خوفًا من الأمراض المنتشرة بين النازحين مثل التهاب الكبد الوبائي والأمراض الجلدية وغيرها، ناهيك عن خوفه على أطفاله من الاستهداف الإسرائيلي المباشر، لا سيما بعد قصف أصاب سيارة تبعد عن خيمتهم نحو 20 مترًا.

ويؤكد بائع العصافير أبو السعيد على تمسك الناس بطيورهم المنزلية والإقبال على شرائها لأطفالهم رغم عدم توفرها بشكل كبير، إضافة لارتفاع أسعار أعلافها.

وأكد عطا البيوك وهو نازح من خان يونس، على كلام أبو سعيد، قائلا إنه جلب طائره معه خوفاً عليه من الموت، مشيرا إلى أن عددًا كبيرًا من النازحين يشترون العصافير لأطفالهم حتى ينسوهم ويلات الحرب والقتل والدمار.