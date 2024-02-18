عضو الفريق القانوني لضحايا غزة يكشف أثر قرار محكمة العدل الدولية (فيديو)

أكد تريستينو مارينيلو، عضو الفريق القانوني لضحايا غزة أمام محكمة العدل الدولية، أهمية قرارات المحكمة بشأن اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في القطاع المحاصَر.

وأعلنت المحكمة، الجمعة، أن الوضع الخطير في قطاع غزة يتطلب تنفيذًا فوريًّا للتدابير المؤقتة الصادرة في 26 يناير/كانون الثاني، وقالت إن التطورات خاصة في رفح من شأنها أن “تزيد بشدة ما يُعَد كابوسًا”، موضحة أن إسرائيل تظل ملزَمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعة بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين في غزة.

وقال مارينيلو للجزيرة مباشر إن قرار المحكمة إيجابي ويجب الترحيب به، مشيرًا إلى أن القرار تحذير لإسرائيل من أي هجوم على رفح.

واستدل مارينيلو بقرار المحكمة الجديد، الذي يشدد بالفعل على قرار سابق، على أن إسرائيل وفقًا لمحكمة العدل غير ملتزمة بالتدابير المؤقتة التي فرضتها عليها.

وحمّل مارينيلو إسرائيل وحلفاءها مسؤولية عدم تنفيذ قرارات المحكمة الدولية، مؤكدًا أن القرارات ملزمة وتنفيذها يقع على عاتق إسرائيل والمجتمع الدولي، لافتًا إلى أن حلفاء إسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة لم يمتثلوا لقرار المحكمة، ولا يزالون يزودون الاحتلال بالأسلحة والمال، وهو ما يُعَد تواطؤًا وانتهاكًا للاتفاقية.

أهمية قرارات المحكمة

وعن أهمية قرار المحكمة وتبعاته، قال إنه امتثالاً للقرار، قررت السلطات في إسبانيا وبلجيكا تعليق أي رخصة لبيع السلاح لإسرائيل، كما أن محكمة هولندية فرضت قرارًا على الشركات الهولندية بعدم بيع قطع الغيار للمقاتلات التي تقصف غزة، إضافة إلى شركات يابانية قررت عدم إرسال المزيد من قطع الغيار للشركات العسكرية لإسرائيل، مشددًا على أن “هذه حقائق مرتبطة بقرار محكمة العدل”.

وتقدمت جنوب إفريقيا قبل يومين بطلب لمحكمة العدل الدولية لاستخدام سلطتها الكاملة من أجل وقف العملية العسكرية التي تخطط إسرائيل لشنها على مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين.