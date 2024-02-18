لولوة الخاطر: لا أنسى ما حييت حمزة الدحدوح و”روح الروح” وغصّة القلب والروح (شاهد)

قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر لولوة بنت راشد الخاطر إن المجتمع الدولي لا يزال صامتا بعد مرور 5 أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يترك جريمة من الجرائم التي نص عليها نظام أو ميثاق أو عرف إلا وارتكبها.

وأضافت الخاطر في كلمة لها اليوم الأحد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثالثة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن “الاحتلال الإسرائيلي مارس جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، كما حقق رقما قياسيا غير مسبوق على مستوى العالم في استهداف الصحفيين”.

“مجزرة الأطفال”

وتابعت “إن هذه الإبادة الجماعية تستحق بجدارة لقب (مجزرة الأطفال) إذ لم يعرف التاريخ الحديث هذا العدد المروع من الضحايا من الأطفال. وهنا لابد أن أستذكر ذكرى الشهداء، لؤي وهند وروح الروح ريم، وكل طفل فلسطيني استشهد في هذه الحرب”.

وأردفت “ولا أنسى ما حييت ذكرى حمزة الدحدوح والدكتور أحمد السحار، وأما عمرو أبو قاسم فهو غصة في القلب والروح، لا تزال صورته ماثلة أمامي أسترجعها كل يوم حزنا ولوما للذات”.

ومن جانبها، قالت هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، إن “العدو الصهيوني تمادى في غطرسته وتفاقمت أعماله الشيطانية متحديا القرارات الأممية والدولية”. وأضافت “نشهد واقعا مظلما ومخيفا تعلو فيه أصوات المحتل ويتقاعس فيه المجتمع الدولي”.

وبدوره، قال طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إن “العدوان الإسرائيلي على غزة شهد استخداما مفرطا للقوة”، وأضاف “لن يهدأ لنا بال إلا بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وتحقيق دولي شفاف في الجرائم الإسرائيلية”.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.