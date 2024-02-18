نتنياهو يطرح على حكومته قرارا لرفض اعتراف أحادي بدولة فلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الحكومة ستصوت على “قرار توضيحي” يتعلق بمعارضة إسرائيل أي إعلان لدولة فلسطينية من جانب واحد.

وأضاف نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن هذه الخطوة تأتي بعد “أحدث ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد”.

وقال أيضًا “في ضوء الحديث الذي سمعناه أخيرًا في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد، أقدّم اليوم قرارًا معلنًا بشأن هذه القضية لتصويت الحكومة عليه”، مضيفًا “أنا متأكد من الموافقة عليه على نطاق واسع”.

وحسب القرار الذي طرحه نتنياهو على الحكومة “ترفض إسرائيل جملة وتفصيلًا الإملاءات الدولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين”.

عاجل | نتنياهو: الاعتراف بدولة فلسطينية بعد مجزرة 7 أكتوبر سيمنح الإرهاب مكافأة ضخمة وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل pic.twitter.com/FwqUG8mHKA — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 18, 2024

ويؤكد القرار أنه “لن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة”، وتابع “ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية”.

ورأى نتنياهو أن “مثل هذا الاعتراف بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب، مكافأة لا مثيل لها، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل”.

أمريكا تدعم تأسيس دولة فلسطينية

والسبت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أمام إسرائيل فرصة كبيرة من أجل تحقيق السلام مع فلسطين.

تغطية صحفية | وزير الخارجية الأميركي «أنتوني بلينكن»: «هناك فرصة استثنائية لإسرائيل في الأشهر المقبلة في ما يتعلق باندماجها، وهناك جهود حقيقية تقودها الدول العربية لإصلاح السلطة الفلسطينية» pic.twitter.com/HB5Okix4Dp — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 17, 2024

وأضاف بلينكن على هامش مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا “نحن نتفهم وندعم إسرائيل من أجل إيجاد طريق لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن تأسيس دولة فلسطينية أصبح حاجة ملحة “أكثر من أي وقت”.