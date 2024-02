وول ستريت جورنال: الضائقة المالية للسلطة الفلسطينية تهدد الخطط الأمريكية لغزة

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن تتطلع إلى دعم السلطة الفلسطينية ماليا وسط تحذيرات من المسؤولين في رام الله من أن أموالها على وشك النفاد، ما قد يعرض للخطر آمال واشنطن في أن تكون المنظمة قادرة على حكم غزة عندما تنتهي حرب إسرائيل على حماس.

وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة، إن الإدارة تحاول الالتفاف حول قانون يمنعها من الإسهام بشكل مباشر في دعم السلطة الفلسطينية، بينما تحث حلفاءها أيضًا على تقديم المزيد من الدعم لها.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن القادة الفلسطينيين في فتح حذروا من أن الأموال اللازمة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات الحكومية الأساسية قد تنفد بحلول أواخر فبراير/شباط الجاري.

وفي وقت مبكر من الحرب على غزة، اختارت الولايات المتحدة الاعتماد على السلطة الفلسطينية باعتبارها الخيار الأفضل، إن لم يكن الوحيد، لما وصفته بـ”اليوم التالي” لانتهاء الحرب. وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم يشعرون بالقلق من أنه بدون زيادة الإيرادات، لن تكون المنظمة مستقرة بما يكفي للحفاظ على قبضتها على السلطة في الضفة الغربية، ناهيك عن أن تكون في وضع يسمح لها بالاضطلاع بدور أوسع.

