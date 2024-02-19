أهالي في شمال غزة يواجهون رصاص قناصة الاحتلال للحصول على طحين لأطفالهم (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر لحظة دخول شاحنات تحمل الطحين من الحاجز الفاصل بين جنوب قطاع غزة وشماله في منطقة الشيخ عجلين.

وخلال انتظار الأهالي الذين لا يجدون قوت يومهم ويعيشون مجاعة حقيقة منذ أشهر، أطلقت آليات الاحتلال النار عليهم.

وقال أحد الحاضرين للجزيرة مباشر “جايين ناخد نطحين بدنا نعيش”.

وأشار أحدهم إلى أن الشاحنات التي تحمل الطحين ودخلت شمال القطاع قليلة جدا مقارنة بالناس الموجودين.

وقال آخر “إحنا جايين عشان الطحين، أزمة الطحين أزمة عامة، والناس بدأت تدخل في الجوع، جيت عدة مرات هون عشان أحصل على طحين”.

وظهر إصرار الأهالي واضحا، إذ بقوا في المكان رغم وجود القناصة الإسرائيليين، وأصروا على العودة إلى أطفالهم ببعض الطحين.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري “يشكل سكان غزة حاليا 80% من مجموع الأشخاص الذين يواجهون المجاعة أو الجوع الكارثي في جميع أنحاء العالم، ولوضع الأمور في منظور عالمي، لم نشهد منذ الحرب العالمية الثانية مثل هذه المجاعة السريعة والكاملة للسكان المدنيين”.

وأشار إلى أن 335 ألف طفل دون سن الخامسة يتعرضون لخطر سوء التغذية الحاد مع استمرار تزايد خطر المجاعة، وبسبب سوء التغذية يتعرض جيل كامل لخطر المعاناة من إعاقات جسدية وإدراكية دائمة، وهو ما يسميه الأطباء “التقزم”.