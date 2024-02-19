إسرائيل تصدر لائحة اتهام ضد شقيقة صالح العاروري.. هذا ما جاء فيها

أصدرت شرطة الاحتلال اليوم الإثنين لائحة اتهام ضد دلال سليمان، شقيقة صالح العاروري -نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس- الذي اغتيل بغارة جوية إسرائيلية في لبنان في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت هيئة البث العبرية إن الشرطة الإسرائيلية أعلنت الإثنين، تقديم لائحة اتهام ضد دلال سليمان (52 عامًا) بعد أن تم اعتقالها.

اتهام شقيقة العاروري بمساعدته على تحويل أموال الى حماس والشرطة تقول إن المتهمة دلال سليمان قامت بتحويل أموال لحركة حماس خلال العامين الماضيين، واستغلها شقيقها ورجاله لأغراض مختلفة أخرىhttps://t.co/oWXgCM9QY0 pic.twitter.com/vZGH5KnsdY — مكان الأخبار (@News_Makan) February 19, 2024

ووفقًا للائحة الاتهام، ادعت شرطة الاحتلال أن دلال سليمان قامت بنقل أموال إلى حركة حماس خلال العامين الماضيين فضلًا عن إشادتها في لقاءات إعلامية بهجوم مقاتلي الحركة على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب الهيئة.

واعتقلت دلال من منزلها في بلدة عارورة وسط الضفة الغربية المحتلة، في يناير الماضي عقب عملية اغتيال شقيقها، وتم آنذاك تقديمها إلى محكمة عسكرية في شمالي الضفة بتهمة “العمل لصالح حركة غير مشروعة والتحريض ودعم منظمة معادية”، وفق الهيئة العبرية.

חודש וחצי אחרי שחוסל: כתב אישום הוגש נגד אחותו של סלאח אל-עארורי בגין העברת כספים ותמיכה בטרור pic.twitter.com/bnV1B4v9pT — גלצ (@GLZRadio) February 19, 2024

كما اعتقل الاحتلال فاطمة العاروري الشقيقة الأخرى للشهيد صالح العاروري بعد محاصرة منزلها في البيرة.

ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- وبدأ في الفترة الممتدة بين عامي 1991 ـ 1992 بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة بالضفة الغربية.

ومطلع يناير الماضي، استهدفت غارة اجتماعًا لقادة من حماس في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى استشهاد العاروري وعدد من رفاقه.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 28985 شهيدًا و68883 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.