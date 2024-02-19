إسرائيل تقرر شراء عشرات الآلاف من الأسلحة الشخصية لجنودها.. ما القصة؟

قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية شراء عشرات الآلاف من الأسلحة الشخصية لجنودها، في أكبر مناقصة تجريها الوزارة على الإطلاق لشراء أسلحة من شركات محلية.

وفي بيان لها اليوم الاثنين، قالت الوزارة “سيقوم مدير المشتريات بوزارة الدفاع بالتعاون مع قسم التخطيط في جيش الدفاع الإسرائيلي والأسلحة البرية بنشر مناقصة لشراء عشرات الآلاف من الأسلحة من الصناعات الدفاعية الإسرائيلية بعشرات الملايين من الشواكل” دون تحديد المبلغ.

وأضافت “هذه أكبر مناقصة تجريها وزارة الدفاع على الإطلاق لشراء أسلحة من شركات إسرائيلية”.

وأشارت إلى أنه “في نهاية مناقشة ترأسها المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (المتقاعد) إيال زمير والجيش الإسرائيلي، أصدر تعليماته لمدير المشتريات بالدخول في مناقصة لشراء عشرات الآلاف من قطع السلاح الشخصية من صناعة إسرائيلية بعشرات الملايين من الشواكل”.

وذكرت أن المناقصة تأتي “وفقا لمتطلبات الجيش الإسرائيلي لتجديد وزيادة مخزون الأسلحة في الجيش”.

משרד הביטחון וצה"ל החליטו: ירכשו עשרות אלפי נשקים אישיים ללוחמי צה"ל מתוצרת כחול לבן, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים@ndvori — החדשות – N12 (@N12News) February 19, 2024

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه “سيستمر شراء الأسلحة الأمريكية أيضا” من دون مزيد من التفاصيل.

وتحظى تل أبيب بدعم عسكري أمريكي كبير، إذ قال الرئيس جو بايدن في أكثر من مناسبة إن بلاده ستواصل تقديم الدعم العسكري لإسرائيل حتى تتخلص من حركة حماس، مؤكدا التزامه بدعمها.

وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بالأسلحة لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة.

وضمت الشحنات الأمريكية السابقة أسلحة متنوعة، شملت القنابل وقذائف المدفعية والمركبات المدرعة والمعدات القتالية الأساسية للجنود.

غير أن أصوات عدة داخل الكونغرس الأمريكي خرجت في الآونة الأخيرة لتبدي اعتراضها على الدعم المستمر المقدَّم من واشنطن إلى تل أبيب، والذي تستخدمه الأخيرة في حربها ضد المدنيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.