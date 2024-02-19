اعتنقت الإسلام منذ 30 عاما.. هولندية تساعد المحاصرين في غزة بطرق مبتكرة (فيديو)

خلال الحرب الإسرائيلية الجارية على غزة، ومع اشتداد الحصار، نجحت الهولندية ناتالي هاتن (52 عاما) عن طريق مؤسسة “إينفينت” التي أسستها مع آخرين، في تقديم المساعدات للنازحين في القطاع.

مؤسسة “إينفينت” التي أنشأتها ناتالي هاتن عام 2020، تعمل مع شبكة محلية في غزة، استطاعت من خلالها شراء الأغذية والمياه من المستودعات والمخازن وقدمتها للسكان النازحين، مشيرة إلى أنه مع نفاد الغذاء بحثت عن طرق أخرى بمساعدة المتطوعين هناك لتوفير الأطعمة للمحتاجين.

وأوضحت الناشطة الهولندية، التي اعتنقت الإسلام منذ أكثر من 30 عاما، أن فريق المتطوعين يشتري المحاصيل من المزارعين المحليين من أجل تقديم الخضروات بشكل سريع إلى أهالي غزة.

وتمكنت ناتالي من تجهيز مدرسة تؤوي النازحين داخل القطاع، موضحة أن 25 امرأة وضعن مواليدهن بتلك المدرسة “ولدت فيها 25 امرأة، ما زلت أتأثر لذلك، فقد ولدت 4 مرات، وأعرف إلى أي مدى تكون المرأة ضعيفة أثناء ذلك”.

وأضافت ناتالي “هدف مؤسستنا هو تمكين الشباب والتربية والتعليم في العالم، فمنذ أن سمعنا أن حاجة النازحين في غزة فعلا ملحة قررنا المساعدة فورا”.

وتابعت أنها أطلقت حملة دولية للتبرع لصالح غزة عبر منصة المؤسسة من أجل ضمان وصول الأموال إلى الأهالي النازحين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.