الحوثيون يعلنون استهداف السفينة “روبيمار” في خليج عدن وإسقاط طائرة أمريكية (فيديو)

بيان الحوثيين: العملية أسفرت عن إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل، وهي معرضة الآن للغرق

قالت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، إنها استهدفت بالصواريخ السفينة البريطانية روبيمار (RUBYMAR) في خليج عدن، وأصابتها إصابة بالغة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -في كلمة متلفزة- إن الجماعة قامت باستهدافِ سفينةِ روبيمار البريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة.

وأضاف أن العملية أسفرت عن إصابة السفينة إصابة بالغة؛ مما أدى إلى توقفها تمامًا، وأنه نتيجة الأضرار الكبيرة التي أصابت السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن.

وأعلن المتحدث العسكري أن “الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاطِ طائرة أمريكية (MQ-9) بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدنا لصالح الكيان الصهيوني”.

وأكد المتحدث العسكري استمرار الجماعة في “تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقفِ العدوان ورفعِ الحصار عن الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة”.

وتوعّد بأن الجماعة “لن تتردّد في تنفيذ المزيد من العمليات ردًّا على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة وكذلك ردًّا على العدوان الأمريكيّ البريطاني المستمر على بلدنا العزيز”.

من جانبها قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أمس الأحد إن سفينة شحن ترفع علم بيليز ومسجلة في المملكة المتحدة وتديرها لبنان أبلغت عن تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طاقم السفينة غادرها قبالة سواحل اليمن بعد انفجار. وقالت أمبري في مذكرة أخرى إن السفينة كانت متجهة شمالا في رحلة من خورفكان في الإمارات إلى فارنا ببلغاريا عندما وقع الهجوم.

وجاء في المذكرة “أبطأت السفينة المحملة جزئيًّا لفترة وجيزة من 10 إلى 6 عقد وانحرفت عن مسارها، واتصلت ببحرية جيبوتي، قبل أن تعود إلى مسارها وسرعتها السابقة”.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية إنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 35 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا اليمنية، وإن انفجارا قرب السفينة نجمت عنه أضرار. ولم تعلن الهيئة هوية السفينة.

وأضافت في مذكرة استشارية محدثة في وقت مبكر اليوم الاثنين “أبلغت السلطات العسكرية أن الطاقم ترك السفينة”، وقالت إن السفينة كانت راسية وإن جميع أفراد الطاقم بخير.

وتضامنًا مع قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشنّ التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردًّا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بردّ من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها أصبحت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.