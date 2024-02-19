السيسي: دخل قناة السويس تراجع بين 40 و50% (فيديو)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، تراجع إيرادات قناة السويس بين 40 و50%.

جاء ذلك خلال كلمة له أمام مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024) الذي يقام من 19 إلى 21 فبراير/شباط، تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).

وقال السيسي إن الدول المتقدمة عندما تضع تعهدات تستطيع تنفيذها بحكم قدراتها التنظيمية والاقتصادية، ولكن في دول إفريقيا ومصر منها حينما تضع تعهدات تبقى التعهدات صعبة لعدم وجود تمويل.

وأضاف أن مصر كانت تفقد 19 مليار دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية والطرق، مشيرا إلى أنه “خلال 7 سنوات قدرنا نتغلب على هذه المشكلة ولكننا أنفقنا أموال ضخمة جدا”.

وطالب السيسي المؤسسات الدولية والدول المتقدمة بتوفير التمويل المنخفض التكلفة للدول “المنخفضة الاقتصاد” وفقا لتعهدات مؤتمر باريس في عام 2015.

وأشار السيسي إلى أن مصر واجهت تحديات اقتصادية بسبب أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات على الحدود حاليا سواء في ليبيا أو السودان أو ما يحدث في قطاع غزة.

وقال السيسي إن الممر الملاحي لقناة السويس كان يدر دخلا يصل إلى 10 مليارات دولار، وقد تراجع بنسبة من 40 إلى 50% رغم أن مصر لديها التزامات مع شركات ومؤسسات تمويل.