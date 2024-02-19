المقاومة تتمكن من استهداف طائرة إسرائيلية بصاروخ سام 7 (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يُظهر استهداف طائرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ “سام 7” في مدينة غزة.

وقالت القسام في بيان عبر حسابها على منصة تلغرام “تمكن مجاهدو كتائب القسام وكتائب المجاهدين من استهداف طائرة استطلاع للعدو من طراز ‘هيرمز 900’ بصاروخ سام 7 جنوب غرب مدينة غزة في إطار معركة طوفان الأقصى”.

وكتائب المجاهدين هي الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، وتُمثل قواتها لواء سابقا بكتائب شهداء الأقصى.

من جانب آخر، نفت حركة حماس أنباء تداولتها وسائل إعلام دولية بشأن استشهاد 6 آلاف من مقاتلي القسام منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان مقتضب “لا صحة لما أوردته وكالة رويترز منسوبا إلى قيادي في حماس عن أعداد مَن استشهدوا مِن كتائب القسام خلال القتال ضد جيش الاحتلال”.

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت رويترز عن مسؤول في حماس (لم تذكر اسمه) أن تقديرات الحركة تفيد بأنها فقدت 6 آلاف مقاتل خلال الصراع المستمر منذ 4 أشهر، أي نصف العدد الذي تقول إسرائيل إنها قتلته وهو 12 ألفا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.