بالفيديو.. استهداف جنود وآليات لجيش الاحتلال خلال عملية مشتركة في جباليا

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مقطعا مصورا لعملية مشتركة مع كتائب المجاهدين، استهدفت بالأسلحة الرشاشة جنودا وآليات للاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على تليغرام “مشاهد من استهداف سرايا القدس وكتائب المجاهدين، بالأسلحة الرشاشة لجنود وآليات العدو شرق جباليا”.

وكتائب المجاهدين هي الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، وتُمثل قواتها لواء سابقًا بكتائب شهداء الأقصى.

وتظهر الصور رصد جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا ثم استهدافها بنيران الأسلحة الرشاشة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت 28985 شهيدًا و68883 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.