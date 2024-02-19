تونس.. الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام داخل السجن لهذه الأسباب

أعلنت تنسيقية عائلات 6 موقوفين بتونس دخولهم في إضراب عن الطعام

بدأ رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إضرابًا عن الطعام اليوم الاثنين، في سجن المرناڤية المدني، حيث يمضي عقوبة السجن.

وقالت هيئة الدفاع عن الغنوشي، في بيان، إن قراره جاء للتضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام، ودعما للمعارضين في جميع أنحاء البلاد.

ودعا الغنوشي التونسيين إلى التمسك بتونس ديمقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية والعدالة وسيادة القانون واستقلالية القضاء.

ملف “الطواغيت”

وفي الأول من فبراير/شباط الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على الغنوشي بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.

وهذا هو الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي إذ صدر عليه في 15 مايو/أيار 2023 حكما بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض فيما عرف بملف “الطواغيت” حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهما إياه بوصف أجهزة الأمن بالطواغيت أثناء كلمة له.

وأمس، أعلنت تنسيقية عائلات 6 موقوفين بتونس، في بيان، أن “6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة، اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، اعتبارا من الاثنين، ‎انطلاقا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم”.

والمعتقلون الذين أضربوا عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).

ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، بينما تتهمه المعارضة في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.