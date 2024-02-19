“سمعوا صراخهم أثناء اشتعال النيران فيهم”.. القسام: قتل وإصابة 15 ضابطا وجنديا داخل منزل

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها استهدفت قوة من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت متحصنة داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان مساء الاثنين “بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 ضابطا وجنديا تحصنت داخل منزل بقذيفة آر بي جي مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد”.

وأضاف البيان “أكد مجاهدونا إيقاعهم (القوة) بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

وفي بيان سابق، قالت كتائب القسام إن مقاتليها أكدوا “قنص جنديين صهيونيين والاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح في منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

كما ذكرت كتائب القسام أنها استهدفت بالاشتراك مع كتائب المجاهدين “طائرة استطلاع للعدو من طراز (هيرمز 900) بصاروخ (سام 7) جنوب غرب مدينة غزة”.