سيل بشري في شمال غزة للحصول على كيس من الطحين (فيديو)

تسابق الآلاف من سكان شمالي قطاع غزة للحصول على كيس من الطحين، بعد دخول أول شحنة إلى المنطقة منذ مدة طويلة.

ورصدت قناة الجزيرة مباشر موجة بشرية لا تنتهي تتجه نحو أقصى نقطة يمكنهم الوصول إليها في شارع الرشيد، جنوب غرب مدينة غزة، حيث توجد شاحنات المساعدات.

وفي صورة تُبيّن مستوى المجاعة بين السكان في شمالي القطاع، هرول آلاف الأشخاص على الأرض الموحلة، التي جرفتها قوات الاحتلال، باتجاه المكان الذي تقف فيه الشاحنات، رغم ما يمثله ذلك من خطر كبير على حياتهم.

واستشهد عدد من السكان برصاص قوات الاحتلال في المنطقة نفسها خلال محاولتهم الحصول على حصة من المعلبات التي سمح الاحتلال الإسرائيلي بدخولها إلى شمالي القطاع للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وبدت السعادة الشديدة على وجوه من حصل على كيس من الطحين من بين السكان، وقال أحدهم للجزيرة مباشر إن الكيس الذي يحمله أغلى من أي شيء في الدنيا بالنسبة له.

وذكر عدد من الأهالي أنهم تمكنوا من الحصول على الطحين رغم وجود دبابات الاحتلال في المكان.

ورغم عودة بعض السكان وهم يحملون أكياس الطحين فإن معظمهم عادوا بخُفي حنين، إذ إن أعداد الأكياس التي سمحت قوات الاحتلال بدخولها إلى المنطقة لا تكفي لنحو 400 ألف شخص تقريبا يعيشون في شمالي القطاع.