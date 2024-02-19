قيادي في حماس يرد على تصريحات “مثيرة للجدل” لوزير الخارجية المصري (فيديو)

رد محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) على التصريحات المثيرة للجدل لوزير الخارجية المصري سامح شكري، التي اعتبر فيها أن حماس ليست من الإجماع الفلسطيني.

وقال نزال، للجزيرة مباشر، إن الحديث عن أن حركة حماس من خارج الأغلبية الفلسطينية “غير صحيح”.

واستدل على ذلك بأنه في آخر انتخابات تشريعية قد أجريت في القطاع عام 2006 فازت حماس بنحو ثلثي مقاعد المجلس التشريعي، وتمكنت من تشكيل حكومة فلسطينية اعتمدت يومها من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأضاف متسائلًا “لذلك كيف يقال إنها من خارج الأغلبية الفلسطينية؟ وكيف يقال إنها لا تمثل التيار الرئيسي؟”، مضيفًا أن مصر أيضًا دائمًا ما تستقبل وفود الحركة باعتبارها وسيطًا أساسيًا في هذه الحرب، في إشارة إلى الاعتراف الضمني بتمثيل حماس للشعب الفلسطيني في غزة.

وشدد القيادي في حركة حماس، على أن تصريحات شكري “خاطئة وجزء منها غير صحيح”، وتابع “أضع هذه التصريحات باسم القيادة السياسية المصرية، التي أعتقد أنها تتحمل مسؤولية كبيرة في الصراع العربي الصهيوني. مصر كانت وما زالت منذ عام 1948 جزءًا أساسيًا من عملية الصراع”.

وقال سامح شكري، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، أول أمس السبت، إن “حركة حماس كانت من خارج الأغلبية المقبولة للشعب والسلطة الفلسطينية”، لافتًا إلى رفضهم “التنازل عن دعم العنف والاعتراف بإسرائيل”، معتبرًا أنه في ظل حماس يستحيل تحقيق السلام.

وأضاف شكري “يجب أن يكون هناك محاسبة حول تمكين حماس في غزة، وتمويلها في القطاع لتعزيز الانقسام بين الحركة والتيار الرئيسي للكيانات الفلسطينية الأخرى صانعة السلام، سواء كانت السلطة أو منظمة التحرير”.

وتلعب مصر دور الوساطة، رفقة قطر والولايات المتحدة، في تحقيق صفقة لتبادل الأسرى ووقف اطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة.