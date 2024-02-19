لابيد: من المستحيل أن نذهب إلى شهر رمضان مع بن غفير

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، إلى سحب السلطات من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير مع قرب شهر رمضان.

وقال لابيد في كلمة بالكنيست (البرلمان) “على مجلس الوزراء أخذ صلاحيات إدارة الأحداث الرمضانية من بن غفير، والتصرف وفق توصية المؤسسة الأمنية”.

وأضاف “من المستحيل أن نذهب إلى شهر رمضان عندما يكون مثل هذا الرجل الفوضوي هو المسؤول”.

ورأى لابيد أن بن غفير “غير قادر على الحفاظ على أمن إسرائيل”.

وفي وقت سابق الاثنين، قررت الحكومة الإسرائيلية تقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الأمر الذي قوبل برفض واستنكار فلسطيني.

وكان بن غفير قد طالب بفرض قيود مشددة على دخول المصلين الى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وهو ما عارضته أجهزة الأمن الإسرائيلية، وحذرت من “انفجار الأوضاع” في الضفة الغربية والقدس نتيجة له، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وجدد زعيم المعارضة تأكيد مطلبه بتغيير الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو.

وقال “دولة إسرائيل بحاجة إلى التغيير، وسيبدأ هذا التغيير بوجود حكومة أخرى يمكن الوثوق والإيمان بها”.

وأضاف لابيد “ليس لدى الحكومة خطة لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح”.

يأتي ذلك بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في شهرها الخامس، مخلفة عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.