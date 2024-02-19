ما حقيقة استشهاد 6 آلاف مقاتل من كتائب القسام في غزة؟

ردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، على أنباء تداولتها وسائل إعلام دولية، تفيد باستشهاد آلاف من مقاتلي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في بيان مقتضب “لا صحة لما أوردته وكالة رويترز منسوبا إلى قيادي في حماس عن أعداد مَن استشهدوا مِن كتائب القسام خلال القتال ضد جيش الاحتلال”.

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت رويترز عن مسؤول في حماس (لم تذكر اسمه) أن “تقديرات الحركة تفيد بأنها فقدت 6 آلاف مقاتل خلال الصراع المستمر منذ أربعة أشهر، أي نصف العدد الذي تقول إسرائيل إنها قتلته وهو 12 ألفا”.

والاثنين الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي في إفادة صحفية “القدرة القتالية لحركة حماس تقلصت إلى النصف خلال حرب غزة؛ إذ قُتل أكثر من 12 ألفا من مقاتليها وأصيب أو أُسر عدد كبير منهم”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن مرارا ثلاثة أهداف للحرب التي أطلقها في 7 أكتوبر 2023، وهي إسقاط حكم حماس في القطاع والقضاء على قدراتها العسكرية، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، والتأكد من وجود “إدارة في غزة لا تشكل تهديدا لإسرائيل”.

ومع قرب انتهاء الشهر الخامس من الحرب على القطاع الفلسطيني، لم تتمكن إسرائيل من تحقيق أي من هذه الأهداف.