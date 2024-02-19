من بين ركام غزة.. كتائب الأقصى تستهدف جنود وآليات الاحتلال برشقة صاروخية (فيديو)

نشرت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- مشاهد من قصف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية من طراز 107 في محور شرق شمال غزة.

وعرضت الكتائب عبر قناتها على تليغرام مشاهد استهداف حشود عسكرية من الجنود الإسرائيليين وآليات جيش الاحتلال في محور القتال.

وتظهر الصور قيام مقاتلي الكتائب بإعداد التجهيزات اللازمة لإطلاق الصواريخ وتجهيزها بالرؤوس المتفجرة وسط ركام منزل مدمر في القطاع.

وكانت الكتائب قد أعلنت أمس الأحد عن تمكن مُقاتليها من دكّ حشود لجيش الاحتلال وآلياته بعدد من قذائف الهاون عيار 60 ملم، شرق مخيم البريج في قاطع الوسطى في غزة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت 28985 شهيدًا و68883 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.