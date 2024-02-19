“هجوم غير عادي”.. إسرائيل تقصف مخازن أسلحة لحزب الله (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته استهدفت، اليوم الاثنين، بنية تحتية لحزب الله اللبناني في منطقة “الغازية” بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي “في هجوم غير عادي في عمق لبنان، قصف الجيش الإسرائيلي بنية تحتية لحزب الله في صيدا”.

وأضافت أن الهجوم وقع على بُعد أكثر من 50 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، دون مزيد من التفاصيل.

وقال متحدث الجيش دانيال هغاري في مؤتمر صحفي “هاجمنا مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله ردا على سقوط طائرة مسيّرة للحزب قرب طبريا” شمالي إسرائيل.

وحتى الآن، لم يُصدر حزب الله بيانا بشأن الواقعة.

ويُعَد القصف في “الغازية” قرب مدينة صيدا في الداخل اللبناني، بعيدا عن الحدود المباشرة مع إسرائيل، تطورا خطيرا إن لم يكن الأكثر عمقا منذ اندلاع المواجهات بين الجانبين منذ أشهر، إذ سبق وشن جيش الاحتلال غارات في منطقة جدرا (أكثر عمقا)، ونفذ غارة اغتال من خلالها القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” صالح العاروري.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن “العدو الإسرائيلي” استهدف خلال غاراته سيارة في “الغازية”، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.

وأفادت قناة المنار التابعة لحزب الله “بشن غارتين صهيونيتين على محيط منطقة الغازية جنوب صيدا في جنوبي لبنان”.

في سياق متصل، قال حزب الله في بيانين منفصلين إن مقاتليه استهدفوا موقعي ‌‏السمّاقة والرمتا الإسرائيليين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوهما إصابة مباشرة.

كما أعلن حزب الله في بيان ثالث استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابة مباشرة.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، ذهبت بتل أبيب إلى محكمة العدل الدولية للمرة الأولى منذ تأسيسها بتهمة الإبادة الجماعية، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال من جهة، وحزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية وشهداء وجرحى في الجانب اللبناني.