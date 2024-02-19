“هذه ستكون وجهتنا ولا حل آخر”.. أصوات من رفح تنذر بخطر محتمل على الحدود المصرية (فيديو)

قال مواطن فلسطيني، من سكان مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، إنه إذا شعر أهل رفح بالضغط جراء اجتياح الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، فلن يكون هناك مكان آخر آمن يذهبون إليه سوى الحدود المصرية.

وأضاف للجزيرة مباشر، أن رفح تتعرض لهجمة شرسة عالميًّا، وتهكّم على تصريحات المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين حول ضرورة حماية المدنيين برفح في حالة الاجتياح البري لها، قائلًا “ما كانوا حموا المدنيين في النصيرات والبريج وشمالي القطاع، رفح زيها زيهم”، في إشارة إلى أن الاحتلال ارتكب مجازر بحق السكان في مختلف المناطق التي اجتاحها بريًّا دون أن يحرك العالم ساكنا.

وتابع محذرًا “أهل رفح لو شعروا بالضغط لن ينزحوا للشمال، إما سيستمرون هنا في رفح، أو ينزحون أكثر للحدود المصرية، لا يوجد حل آخر، الحدود المصرية أقرب فرصة لأهل رفح خاصة أننا نعرف جيدًا أن المصريين سيستوعبوننا”.

وأكد الرجل -وهو من سكان مخيم الشبورة في رفح- أنهم لا يريدون الهجرة إلى مصر “بل هذا حماية لأطفالنا، من لديه أسرة كبيرة ماذا يفعل معهم؟ يتركهم لقصف الطائرات والدبابات؟ طبيعي سأذهب إلى أول مكان آمن”.

“لن نسمح لإسرائيل باحتلال محور فيلاديلفيا”

وأشار إلى أنه رفقة الأهالي سيمنعون قوات الاحتلال الإسرائيلي من احتلال محور فيلاديلفيا/صلاح الدين الحدودي مع مصر، وقال “سنحتل محور فيلاديلفيا قبل إسرائيل، هذا تحدٍّ، الحكومة الإسرائيلية تعرف رفح جيدًا، رفح مدينة أهل الصمود والتحدي”.

ووصف المنشورات التي يلقيها الاحتلال الإسرائيلي ويشجع فيها للخروج من رفح، بأنها “أمور نفسية”، وقال إن هذه التهديدات لا تؤثر فيهم، مشيرًا إلى أنهم حضروا العديد من الحروب والانتفاضات.

وتواصل إسرائيل التهديد باجتياح بري لمدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، التي نزح إليها أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وذلك وسط تحذيرات غربية وعربية من مغبة الهجوم على هذه المدينة المكتظة بالسكان.