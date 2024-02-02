القسام تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا واستهداف 4 دبابات في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عن تمكن مقاتليها من قتل عددًا كبيرا من الجنود الإسرائيليين واستهداف الآليات العسكرية للاحتلال المتوغلة بقطاع غزة في اليوم الـ119 من العدوان.

وقالت القسام في بيان مساء الجمعة، إن مقاتليها تمكنوا من “الإجهاز” على 15 جنديًا اسرائيليًا من المسافة صفر في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة” شمالي القطاع.

وفي بيان آخر، أعلنت دك تجمعاً لجنود الاحتلال المتوغلة في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفي مدينة غزة أيضًا، قالت الكتائب “بعد عودتهم من خطوط القتال شمال مدينة غزة.. أكد مجاهدونا إيقاع 3 دبابات (ميركفاه) صهيونية في كمين مركب واستهدافهم بقذائف الياسين 105 وعبوات الشواظ”.

كما أعلنت القسام عن تدمير ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة الجوازات بمدينة غزة.

أما في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، فقد استهدفت الكتائب ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في حي الأمل غربي المدينة.

وفي بيان آخر، قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105″، وأكدت اشتعال النيران فيها في منطقة جورة العقاد غربي خان يونس.