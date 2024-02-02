توقف شبه كامل لعمليات الشحن في موانئ إسرائيلية خلال الشهرين الماضيين

أظهرت بيانات ملاحية من موقع مارين ترافيك توقف شبه كامل للسفن التجارية في الموانئ الإسرائيلية خلال شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.

وحسب البيانات، دخلت سفينة بضائع واحدة إلى ميناء إيلات خلال شهر ديسمبر الماضي، وناقلة نفط واحدة خلال شهر يناير.

أما ميناء عسقلان فلم تدخله أي سفن خلال شهر ديسمبر، فيما وصلت سفينتين إلى الميناء خلال يناير.

كما أشارت البيانات إلى تراجع أعداد السفن في ميناء حيفا هذا الأسبوع بنسبة 56% مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة تقارب 30% في ميناء أسدود مقارنة بنفس الفترة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت شركة شحن صينية تعليق عمليات الشحن إلى إسرائيل، فيما أعلنت عدة شركات شحن كبرى تحويل رحلاتها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح بسبب الهجمات التي تشنها جماعة “أنصار الله” الحوثي في اليمن ضد السفن الإسرائيلية أو التي تشغلها شركات إسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وقال الحوثيون إنهم سيستمرون في استهداف السفن في البحرين العربي والأحمر “حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة”.