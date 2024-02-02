حي السلاطين في غزة.. شاهد على جرائم الاحتلال (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار الذي أصاب حيّ السلاطين في غزة، بعد انسحاب دبابات الاحتلال من المكان.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إنه خلال ساعتين من السير للوصول إلى الحي لم يشاهد سوى منازل مدمرة ومحروقة ومزارع مجرفة وبنى تحتية متضررة كليًّا.

وكشف أن الأهالي الذين بدؤوا يحاولون العودة إلى المكان، كانوا قد أخلوه ونزحوا إلى مناطق أكثر أمنًا في الجنوب.

وأشار إلى أن عددا قليلا من الأهالي عادوا، إذ لا تزال هناك “حالة من عدم اليقين والخوف تساور الجميع”.

وبيّن أن جهود المواطنين تتركز في جمع الحطب ومحاولة استخراج ما صلح من مواد تموينية في منازلهم المدمرة.

وقال مراسل الجزيرة “حتى اللحظة لم نشاهد منزلا واحدا يصلح للسكن”. وبيّن أنه كان يسكن المنطقة، ولم يستطع الآن التعرف على الشارع الذي يقطن فيه بسبب الدمار الهائل.

وأوضح أن إمكانية استعادة شكل الحياة في ظل الظروف والدمار “مستحيلة”. وتجوّل مراسل الجزيرة مباشر داخل منزله الذي تعرض للحرق والتدمير، حيث ظهرت الأمتعة محترقة والجدران محطّمة والسقف منهار.