شاهد: لحظة اعتراض صاروخ باليستي فوق إيلات أطلقه الحوثيين

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، مقطع فيديو لاعتراض نظام “أرو” صاروخًا باليستيًا أطلق على جنوبي إسرائيل من اليمن.

وبالتزامن مع الإعلان الإسرائيلي، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، إطلاق عدة صواريخ باليستية باتجاه الأراضي المحتلة “تضامنًا مع الشعب الفلسطيني”.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، في تسجيل مصور مساء الجمعة، “نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية”.

وأكد الناطق العسكري، استمرار جماعة الحوثي في تنفيذ ما اسمها واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه “الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وأضاف “أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني في البر والبحر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.