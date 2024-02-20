“الأقصى لا يقبل القسمة”.. الشيخ رائد صلاح يرد على قيود الاحتلال خلال رمضان (فيديو)

رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل: لا يمكن لأي إرداة على الأرض أن تلغي هذه الثوابت الدينية

وجه الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل- كلمة متلفزة، اليوم الثلاثاء، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أكد فيها على ثوابت الأمة تجاه الأقصى المبارك في مواجهة قرارات الاحتلال بتقييد دخول المصلين إلى المسجد المبارك.

وشدد صلاح على قدسية المسجد الأقصى وحق المسلمين “الأبدي الشرعي الثابت” في دخوله والصلاة فيها، بكل فئاتهم وأعمارهم دون تحديد جيل بعينه، ولا يمكن لأي إرادة على الأرض أن تلغي هذه الثوابت الدينية، وأن المسجد الأقصى “لا يقبل القسمة” إلى أن تقوم الساعة.

أبرز ما جاء في كلمة الشيخ رائد صلاح: