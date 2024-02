الأمم المتحدة: تقارير عن تعرُّض فلسطينيات للاغتصاب من قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعربت خبيرات حقوقيات أمميات عن قلقهن البالغ إزاء التقارير الواردة عن حالات “الاغتصاب والتهديدات بالاعتداء الجنسي” من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالها التعسفي للنساء والفتيات الفلسطينيات.

جاء ذلك في بيان مشترك حمل توقيع خبيرات الأمم المتحدة، الاثنين، وصفن فيه انتهاكات حقوق الإنسان المُبلَّغ عنها بحق النساء والفتيات في فلسطين، التي تخضع للحصار والهجمات الإسرائيلية المكثفة، بـ”المروعة”.

وأكد البيان أن ثمة ادعاءات قاطعة على حدوث انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان تعرضت لها النساء والفتيات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف “تفيد التقارير بأن إعدامات تعسفية تعرضت لها النساء والفتيات في غزة، غالبا مع أفراد أسرهن. لقد صدمتنا التقارير التي تقول إن النساء والفتيات الفلسطينيات يتم استهدافهن عمدا وإعدامهن خارج نطاق القضاء في أماكن اللجوء أو أثناء فرارهن. وحسب ما ورد كان بعضهن يرفعن أعلاما بيضاء عندما قُتلن بأيدي الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له”.

وأشارت الخبيرات إلى “الاحتجاز التعسفي لمئات الفلسطينيات، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات في المجال الإنساني” في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

#Israel/oPt: UN experts appalled by egregious human rights violations to which #Palestinian women & girls continue to be subjected in #Gaza & #WestBank, incl. credible reports of arbitrary executions, sexual assault & other degrading treatmentshttps://t.co/ag9r3kVJkQ pic.twitter.com/GfdqCTX3yv

— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) February 19, 2024