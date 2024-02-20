الأمم المتحدة: تقارير عن تعرُّض فلسطينيات للاغتصاب من قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعربت خبيرات حقوقيات أمميات عن قلقهن البالغ إزاء التقارير الواردة عن حالات “الاغتصاب والتهديدات بالاعتداء الجنسي” من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالها التعسفي للنساء والفتيات الفلسطينيات.

جاء ذلك في بيان مشترك حمل توقيع خبيرات الأمم المتحدة، الاثنين، وصفن فيه انتهاكات حقوق الإنسان المُبلَّغ عنها بحق النساء والفتيات في فلسطين، التي تخضع للحصار والهجمات الإسرائيلية المكثفة، بـ”المروعة”.

وأكد البيان أن ثمة ادعاءات قاطعة على حدوث انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان تعرضت لها النساء والفتيات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف “تفيد التقارير بأن إعدامات تعسفية تعرضت لها النساء والفتيات في غزة، غالبا مع أفراد أسرهن. لقد صدمتنا التقارير التي تقول إن النساء والفتيات الفلسطينيات يتم استهدافهن عمدا وإعدامهن خارج نطاق القضاء في أماكن اللجوء أو أثناء فرارهن. وحسب ما ورد كان بعضهن يرفعن أعلاما بيضاء عندما قُتلن بأيدي الجيش الإسرائيلي أو القوات التابعة له”.

وأشارت الخبيرات إلى “الاحتجاز التعسفي لمئات الفلسطينيات، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات في المجال الإنساني” في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

#Israel/oPt: UN experts appalled by egregious human rights violations to which #Palestinian women & girls continue to be subjected in #Gaza & #WestBank, incl. credible reports of arbitrary executions, sexual assault & other degrading treatmentshttps://t.co/ag9r3kVJkQ pic.twitter.com/GfdqCTX3yv — UN Special Procedures (@UN_SPExperts) February 19, 2024

وجاء في بيان الخبيرات “تعرضت كثيرات -وفق التقارير- لمعاملة غير إنسانية ومهينة وضرب مبرح، وحُرمن من الحصول على الفوط الصحية الضرورية أثناء الدورة الشهرية، والغذاء والدواء”.

وأعربت الخبيرات في بيانهن عن “الأسى بشأن تقارير عن تعرُّض فلسطينيات في الاحتجاز لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريتهن وتفتيشهن من جنود ذكور في الجيش الإسرائيلي”، موضحا أن هذه الأخبار مثيرة للقلق.

وتابع البيان “ورد أن ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب، في حين تم تهديد أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي”.

ودعت الخبيرات الأمميات إلى “إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل وفعال في الانتهاكات الإسرائيلية بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، بما في ذلك القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وتعاون إسرائيل مع التحقيقات”.

واستدعى البيان رد فعل غاضبا من إسرائيل التي رفضت “الادعاءات الخسيسة التي لا أساس لها”.

وسارعت البعثة الإسرائيلية في جنيف إلى التنديد بالبيان، وقالت إن الخبيرات “مدفوعات بكراهيتهن لإسرائيل وليس بالحقيقة”.

وأضافت البعثة أن السلطات الإسرائيلية لم تتلق أي شكاوى، لكنها مستعدة للتحقيق في أي “مزاعم ملموسة بسوء سلوك قواتها الأمنية متى أُرفقت بادعاءات وأدلة ذات صدقية”.