الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية في حي الزيتون ونزوح مئات العائلات جراء القصف (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في حي الزيتون شمالي قطاع غزة، وسط نزوح مئات العائلات الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي.

وذكرت إذاعة الجيش أن “الجيش شن الليلة الماضية عملية عسكرية في حي الزيتون شمالي قطاع غزة”.

وتابعت “ستركز العملية على البنى التحتية لحركة حماس التي لم يعمل الجيش الإسرائيلي على تدميرها حتى الآن”.

ولفتت إلى أنه “من المتوقع أن تستمر (العملية) أسابيع”.

ولم يصدر تعقيب فوري من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على هذه العملية، غير أن جناحها العسكري “كتائب القسام” ذكرت في بيانات منفصلة أن مقاتليها “استهدفوا دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 جنوب حي الزيتون”.

وذكرت القسام في بيان آخر أن مقاتليها “تمكنوا من الاشتباك مع مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على جندي من مسافة صفر جنوب حي الزيتون”.

وكان متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد قال في منشور على إكس “نداء عاجل إلى كل السكان في أحياء الزيتون والتركمان في قطاع غزة.. حرصًا على سلامتكم ندعوكم للانتقال فورًا عبر شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية في المواصي”.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال استهدفت العديد من الصحفيين أثناء تغطيتهم توغل قوات الاحتلال في الحي.

كما رصدت كاميرا الجزيرة مباشر نزوح مئات العائلات الفلسطينية من منازلها على وقع القصف العنيف والتوغل التي تنفذه قوات الاحتلال في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن منطقة الزيتون تشهد قصفًا عنيفًا من المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية، إضافة إلى توغل للقوات.

وأوضح الشهود أن القصف والتوغل أدى إلى نزوح مئات العائلات من تلك المنطقة إلى المناطق الغربية للمدينة، بينها أحياء الرمال والميناء والشاطئ.

وذكروا أن القصف تسبب في تدمير منازل وشوارع وبنية تحتية.