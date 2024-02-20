الطائرة الـ79 من المساعدات القطرية لقطاع غزة تصل إلى العريش المصرية.. وإجلاء دفعة جديدة من الجرحى

وصلت إلى مدينة العريش المصرية، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 20 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتتضمن المساعدات مواد غذائية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وبهذه الطائرة يبلغ مجموع طائرات المساعدات التي أرسلتها قطر 79.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن “المساعدات تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا”.

طائرة مساعدات قطرية للأشقاء الفلسطينيين بغزة تصل العريش .. وإخلاء الدفعة السادسة عشرة من الجرحى بالقطاع إلى الدوحة #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/6hEA03gFli — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 20, 2024

وذكرت الوكالة أنه “تم إجلاء الدفعة الـ16 من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، تمهيدًا لعلاجهم بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مبادرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع”.

واستقبلت الجرحى، لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

وأفادت الوكالة الرسمية أن “المبادرة تأتي استمرارا لدعم دولة قطر وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين”.