“حماس أصدقاؤك”.. هجوم حاد على نائبة في الكنيست بسبب قرار بن غفير (شاهد)

النائبة: أطالب من كل من يملك ذرة من عقل أن يمنع هذا القرار

تعرضت إيمان الخطيب النائبة العربية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، لهجوم حاد من بعض الأعضاء الإسرائيليين، إثر انتقادها قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المقبل.

وقالت النائبة في كلمتها “الآن تهتم الحكومة بإشعال المنطقة في المجتمع العربي من خلال وزير فاشل، ليس فقط غير وطني بل وبصورة حقيرة يريد أن يشعل المجتمع العربي والإسرائيلي برمته”.

وأضافت “وهنا أطالب كل من يملك ذرة من عقل، أن ينهض ويمنع هذا القرار”.

وتابعت “شهر رمضان هو شهر حب وشهر تسامح وشهر طاعة لله، وليس شهرًا يحاولون أن يربطوه بالكراهية والتشرذم في المجتمع الإسرائيلي”.

“حماس أصدقاؤك”

ليضج بعدها عدد من النواب الإسرائيليين صارخين بوجه إيمان الخطيب قائلين “اخرسي.. اخرسي”، وتقول النائبة الإسرائيلية تالي غوتليب لها “تتحدثين عن الحب، حماس أصدقاؤك”.

وتفرض الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين من كافة المناطق إلى المسجد الأقصى وبخاصة يوم الجمعة من كل أسبوع.