“صحة غزة” تكشف جديد العملية العسكرية الإسرائيلية داخل مستشفى ناصر

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء عن وجود 118 مريضا محتجزا داخل مجمع ناصر الطبي الذي حولته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية جنوبي القطاع، ما يشكل تهديدا مباشرا على حياة الطواقم الطبية والمرضى.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم إجلاء 18 مريضا من مجمع ناصرالطبي إلى المستشفيات الميدانية، معلنة بقاء 118 مريضا آخرين داخل المجمع رغم التهديد الذي قد يتعرضون له ببقائهم داخله.

وأضافت أن الوضع داخل مجمع ناصر الطبي الذي حولته قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ثكنة عسكرية، قد تجاوز الكارثة ويشكل تهديدا مباشرا لحياة الطواقم والمرضى.

ولفتت الوزارة إلى أن الطواقم الطبية والمرضى داخل المجمع بلا كهرباء، وبلا ماء، وبلا طعام، وبلا حليب للأطفال، وبلا أوكسجين، وبلا رعاية طبية مناسبة للحالات الصعبة.

ودعت الوزارة في بيانها المؤسسات الدولية إلى استخدام كافة الوسائل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء عسكرة المستشفى، وعودته للعمل وتوفير كل الاحتياجات الإنسانية والطبية، بحسب البيان ذاته.

حصار ودمار

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي بهجمات ممنهجة ومتواصلة المرافق الطبية والمستشفيات في مختلف مناطق القطاع، مما تسبب في تدمير المنظومة الصحية فيه بشكل كامل، وكارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات.

وحاصر جيش الاحتلال مستشفى ناصر ثاني أكبر مستشفى بقطاع غزة، قبل أسبوعين بالدبابات والمدرعات ونشر قناصة في محيط المنطقة، قبل أن يدهمه قبل أيام.

وأغلقت قوات الاحتلال المستشفى أمام الداخلين والخارجين، وأبقت آلاف الأشخاص، بمن فيهم النازحين الذين لجأوا إليه تحت الحصار لعدة أيام.

كما قتل الجيش الإسرائيلي العديد من الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الدخول إلى المستشفى أو الخروج منه برصاص القناصة المتمركزين في المنطقة.

ودهمت القوات الإسرائيلية المستشفى في 15 فبراير/ شباط الجاري، واحتجزت العديد من الفلسطينيين، ومن بينهم أفراد من الطاقم الطبي.

وفي 18 فبراير، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن مستشفى ناصر لم يعد قادرا على تقديم الخدمة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.