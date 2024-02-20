طفلة في غزة لم تتمالك دموعها: اشتقت إلى الخبز الأبيض (فيديو)
بكت مريم حالها وطفولتها ووطنها
عبرت طفلة فلسطينية من غزة عن قهرها مما آلت إليه الأوضاع جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة، وبكت حالها وقالت إنها “اشتاقت للخبز الأبيض”.
الطفلة مريم عبد ربه، التي هُدم بيتها واستشهد والدها، قالت في حديث لصحفي من غزة إنها تعيش وضعا صعبا، وينقصها كل شيء.
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ولم تتمالك الطفلة دمعتها وبكت وهي تقول “اشتقنا للخبر الأبيض”.
وفيما يلي الحوار الذي جرى بين مريم والصحفي الذي أجرى معها المقابلة:
الصحفي: شو اسمك؟
الطفلة: مريم محمود ماهر عبد ربه
الصحفي: ليش أنت معصبة؟
مريم: بيوتنا تهدمت، وأوضاعنا سيئة، وحالنا مش كويس بالمدارس، عم ناكل الزعتر حاف (بدون خبز).
الصحفي: بدون خبز؟
مريم: نعم بدون خبز.
الصحفي: كيف أبوك بجيبلك أكل؟
مريم: أبوي في الجنة.
الصحفي: أبوك استشهد؟
مريم: نعم استشهد.
الصحفي: كيف بتقضي وقتك؟
مريم: بقضيه مع أخوي
الصحفي: ليش زعلانة؟ شو ناقصك؟
مريم وهي تبكي: ناقصني كل شي، مشتاق للخبز الأبيض، بحاجة لكل إشي.
الصحفي: أنت بطلة يا مريم.
بدموع موجعة.. طفلة فلسطينية تختصر المحنة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/kL4e1xE4lQ
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 19, 2024