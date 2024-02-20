عبر الجزيرة مباشر.. نداء للمساعدة في العثور على عائلة رضيعة مجهولة الهوية شمالي غزة (فيديو)
عثر أفراد الإسعاف على الرضيعة “ملاك” بعد مجزرة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في حي الصبرة
وجهت ممرضة في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، نداء عبر قناة الجزيرة مباشر إلى أهالي قطاع غزة لمساعدتها على العثور على عائلة رضيعة مجهولة الهوية.
وقالت أمل إسماعيل، الممرضة في مستشفى الهلال الإماراتي برفح، إن الرضيعة، التي أطلقت عليها اسم ملاك، جاءت إلى المستشفى من مجمع الشفاء في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع 20 حالة أخرى بدون أي بيانات تثبت هويتها بخلاف الحالات الأخرى التي تعرف عليها أهلها.
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الرضيعة “ملاك”
وعثر أفراد الإسعاف على الرضيعة “ملاك” بعد مجزرة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في حي الصبرة في مدينة غزة شمالي القطاع.
وأضافت أن الرضيعة مكثت بمستشفى الهلال مدة شهرين، وطوال هذه الفترة لم يتعرف عليها أحد إلى أن قررت هي كفالتها مؤقتا في منزلها حتى ظهور أحد من عائلتها.
“طفلة لن أنساها”
وعن الحالات المشابهة لحالة الرضيعة ملاك، أشارت أمل إلى أن المستشفى دائما ما يستقبل أطفالا رضعا خاصة بعد غارات الاحتلال الإسرائيلي على الأحياء السكنية.
وذكرت أنها لن تنسى طفلة الأم فداء الشاعر التي جاءت إلى المستشفى لتلد طفلتها لكنها فارقت الحياة لتبقى وليدتها وحيدة إلى أن جاء أحد أفراد عائلتها بعد أسبوع وتسلمها.