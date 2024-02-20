فيتو أمريكي ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن بشأن غزة

استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، حق النقض “الفيتو” مرة أخرى ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وهذه هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق بالحرب في قطاع غزة.

ووافقت 13 دولة على مشروع القرار، الذي يطالب “بوقف إنساني فوري لإطلاق النار ينبغي أن يحترمه جميع الاطراف”، مقابل اعتراض الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.