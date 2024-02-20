قطر: تلقينا تأكيدا من حماس باستلام الأدوية وبدء تسليمها للمحتجزين في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، مساء الثلاثاء، إن الدوحة تلقت تأكيدات من حركة (حماس) “باستلام شحنة من الأدوية والبدء في إيصالها إلى المستفيدين من المحتجزين في قطاع غزة”.

وأضاف بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية أن ذلك يأتي “تنفيذًا لاتفاق الحركة وإسرائيل بوساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية منتصف الشهر الماضي”.

وأوضح المسؤول القطري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن دولة قطر “تلقت هذه التأكيدات باعتبارها وسيطًا في الاتفاق الذي يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرًا وتضررًا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع”.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية “استمرار الوساطة القطرية في مختلف الملفات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة في تبادل الأسرى والمحتجزين والجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة”.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية@majedalansari : قطر تلقت تأكيدات من حماس باستلام أدوية والبدء في إيصالها إلى المحتجزين بقطاع غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/FRY7Wt1JUQ — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 20, 2024

وحسب تقديرات تل أبيب، يوجد 134 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة، بينما تقول المقاومة الفلسطينية إن هناك نحو 10 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.