سياسة|قطر

قطر: تلقينا تأكيدا من حماس باستلام الأدوية وبدء تسليمها للمحتجزين في غزة

المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري (الجزيرة مباشر)
20/2/2024-|آخر تحديث: 20/2/202410:27 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، مساء الثلاثاء، إن الدوحة تلقت تأكيدات من حركة (حماس) “باستلام شحنة من الأدوية والبدء في إيصالها إلى المستفيدين من المحتجزين في قطاع غزة”.

وأضاف بيان المتحدث باسم الخارجية القطرية أن ذلك يأتي “تنفيذًا لاتفاق الحركة وإسرائيل بوساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية منتصف الشهر الماضي”.

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وأوضح المسؤول القطري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن دولة قطر “تلقت هذه التأكيدات باعتبارها وسيطًا في الاتفاق الذي يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرًا وتضررًا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع”.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية “استمرار الوساطة القطرية في مختلف الملفات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة في تبادل الأسرى والمحتجزين والجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة”.

وحسب تقديرات تل أبيب، يوجد 134 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة، بينما تقول المقاومة الفلسطينية إن هناك نحو 10 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية