كتائب شهداء الأقصى تعرض مشاهد إسقاط مُسيّرة “كواد كابتر” إسرائيلية والاستيلاء عليها (فيديو)

عرضت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة فتح الفلسطينية- مشاهد للطائرة المُسيرة “كواد كابتر” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تم إسقاطها والاستيلاء عليها في شمال قطاع غزة.

وظهر أحد عناصر الكتائب في بداية المقطع وهو يتلو قول الله تعالى “أُذن للذين يقاتَلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم لقدير”.

ثم أردف قائلًا “بحمد الله تمكن مقاتلونا في كتائب شهداء الأقصى من إسقاط طائرة من نوع (كواد كابتر)، وبحمد الله تعالى حصلنا على ما بداخلها من معلومات دقيقة ومهمة. وإنه لجهاد.. نصر أو استشهاد”.

ثم أخذ يستعرض أمام الكاميرا كيف يقوم بفك مكونات الطائرة واستخلاص مكوناتها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل جندي في معارك، أول أمس الأحد، جنوبي قطاع غزة. وبذلك يرتفع عدد العسكريين القتلى منذ طوفان الأقصى والحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 575 بين ضابط وجندي، بينهم 243 قتيلا منذ بدء العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.