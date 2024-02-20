لوموند: الوقت ينفد قبل أن تتحول رفح إلى جحيم

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الوقت ينفد قبل أن تتحول مدينة رفح، أقصى جنوبي قطاع غزة، إلى جحيم بعد أن توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عملية عسكرية فيها.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها أن نتنياهو يستخدم الحرب على قطاع غزة من أجل التشبث بالسلطة.

وأضافت أن نتنياهو لا يكترث للخسائر البشرية المروعة التي تسببت فيها الحرب حتى الآن، إذ قُتل نحو 30 ألف شخص في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هدف القضاء على حركة حماس أصبح متقدما لديه على تحرير المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وقالت إن حلفاء إسرائيل عبَّروا بالفعل عن معارضتهم لإطالة أمد “المذبحة” التي بدأت قبل أربعة أشهر، وهو ما يهدد بتقويض المصداقية الأخلاقية التي طالما تحدثوا عنها. لكنها أشارت إلى التعارض في موقف واشنطن، التي أدانت سقوط أعداد كبيرة من القتلى بين المدنيين الفلسطينيين المحاصرين، وتؤكد في الوقت ذاته بدون أدنى تحفظ ضرورة أن يكون لدى الجيش الإسرائيلي الوسائل اللازمة التي تمكنه من قصف القطاع.

وقالت لوموند إن هدف تدمير حركة حماس يظل أمرا مستحيلا رغم الحملة العسكرية غير المسبوقة من ناحية شدتها، حتى وإن أدت إلى إضعافها عسكريا في قطاع غزة نظرا لطبيعة الحركة.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالإشارة إلى أن رفح قد تصبح رمزا للفشل الغربي، والتذكير بأن تفكيك حركة حماس لن يتم إلا عبر أفق سياسي.