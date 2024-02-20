مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته في معارك جنوبي غزة

بذلك يرتفع العدد المعلن لقتلى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر إلى 575

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنوده خلال المعارك البرية التي يشنّها على الفلسطينيين بجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات تخوضها كتائب المقاومة الفلسطينية معه.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الرقيب (ماعوز موريل) الذي يبلغ عمره 22 عاما، وهو من مستوطنة طلمون بالضفة الغربية، مات أمس متأثرا بجروحه أُصيب بها في 15 فبراير/شباط الجاري أثناء معركة بجنوب قطاع غزة.

ولم يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه اليوم، المزيد من التفاصيل حول ملابسات المعركة التي قال إنها جرت بجنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع العدد المعلن للقتلى من جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 575، بينهم 236 قتيلًا في معارك برية داخل غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 28 ألف شهيد فلسطيني وآلاف الجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية بمختلف توجهاتها، معارك شرسة مع الجيش الإسرائيلي خلال توغله في قطاع غزة، وتشتبك مع جنوده من مسافة صفر وتستهدف أفراده وآلياته.