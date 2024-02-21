إذاعة الجيش الإسرائيلي: 3 حوادث خطيرة بحي الزيتون في غزة.. ماذا حدث؟

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن 3 حوادث وصفتها بالخطيرة، بحي الزيتون شرق مدينة غزة خلال ساعات الليلة الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان، مقتل الرقيب أفراهام فوفاجين 21 عاما في الكتيبة 932 لواء ناحال، وإصابة 3 بجروح خطيرة في غزة.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال عن تفاصيل وصفتها بأنها حوادث خطيرة وقعت في حي الزيتون بغزة، مشيرة إلى أنه في إحدى الحوادث وقعت مواجهة قريبة المدى لقوة مشاة من ناحال مع مسلحين في أحد أزقة الحي حيث قتل الرقيب أفراهام فوفاجين.

أما في الحادثة الثانية، فقد ذكرت الإذاعة أنه تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على مركبة مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح خطيرة.

وتابعت: تم تفجير عبوة ناسفة وإطلاق صاروخ مضاد للدبابات على قوة أخرى، ما أدى إلى إصابة أخرى بجراح خطيرة.

كانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، وأنه تم ورصد عدد من طائرات الاحتلال التي حضرت لنقل القتلى والإصابات جراء الاشتباكات.

وأضافت القسام في بيانات عدة عبر قناتها على تلغرام أن مقاتليها استهدفوا 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافاه بقذائف “الياسين 105″، وتدمير ناقلة جند بقذيفة “تاندوم” في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما أعلنت أن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على جندي من مسافة الصفر جنوب حي الزيتون في مدينة غزة

بدوره، أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الفرقة 162 انطلقت لعملية دهم هجومية في منطقة الزيتون.

ووجه المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس نداء عاجلا جاء فيه “إلى كل السكان المتواجدين في أحياء الزيتون والتركمان في قطاع غزة، حرصًا على سلامتكم ندعوكم للانتقال فورًا عبر شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية في المواصي”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت 29313 شهيدا و69333 مصابا 70% منهم من الأطفال والنساء ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة جرائم إبادة للمرة الأولى منذ تأسيسها.