الحوثي: 6 غارات أمريكية بريطانية تستهدف الحديدة

أعلنت جماعة الحوثي باليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا قصفا على محافظة الحديدة الساحلية بـ6 غارات.

ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر أمني بالجماعة -لم تسمّه- قوله “العدوان الأمريكي البريطاني شن 4 غارات على منطقة العرج شمال غربي الحديدة”، دون مزيد من التفاصيل.

وفجر الأربعاء، قالت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة اليمنية في شريطها العاجل فجرا “عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الجبانة شمالي محافظة الحديدة”.

وتكمن أهمية منطقة الجبانة شمالي مدينة الحديدة في كونها تضم معسكرا للدفاع الجوي.

وتُعَد الحديدة إحدى أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي 3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعُد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.