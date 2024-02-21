المقاتلة التركية قآن تحلق في أول رحلة لها (فيديو)

أتمت الطائرة قآن، أول مقاتلة تركية محلية الصنع، رحلتها الأولى بنجاح اليوم الأربعاء في إطار جهود البلاد لتحديث قدرات القوات الجوية.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تجاوزت مرحلة مهمة للغاية في طريق إنتاج مقاتلاتها من الجيل الخامس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، أمام تجمع جماهيري بولاية أفيون قره حصار غربي تركيا.

وقال أردوغان “عشنا اليوم أحد أيام فخر الصناعات الدفاعية التركية بنجاح أول تحليق لطائرتنا القتالية الوطنية ‘قآن’ (KAAN)”.

وأضاف “تركيا تجاوزت اليوم مرحلة مهمة للغاية في طريق إنتاج طائراتها المقاتلة من الجيل الخامس”.

تركيا تتقدم خطوة في مسيرة اللحاق بصناع الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة حَلَّقت اليوم للمرة الأولى الطائرة التركية محلية الصنع " قاآن " للمرة الأولى وسط متابعة إعلامية وشعبية كبيرة الطائرة التي تصنف ضمن طائرات الجيل الخامس من المقاتلات عي واحدة من عدة مشاريع تحولها تركيا… pic.twitter.com/w3MwCFqdho — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) February 21, 2024

وأطلقت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مشروعها (تي.إف-إكس) لإنتاج طائرات مقاتلة محلية الصنع في عام 2016.

ووقعت الشركة التركية لصناعات الفضاء صفقة مع شركة (بي.إيه.إي سيستمز) البريطانية، بقيمة 125 مليون دولار في عام 2017، لتطوير الجيل القادم من الطائرات المقاتلة.

وبثت الشركة التركية لصناعات الفضاء مقطع فيديو يُظهر طائرة مقاتلة من طراز قآن وهي تقلع ثم تعود إلى قاعدة جوية في شمال أنقرة.

وقال خلوق جورجون، رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، في منشور على منصة إكس “مع قآن، لن تتمتع بلادنا بطائرة مقاتلة من الجيل الخامس فحسب، بل أيضا بتقنيات غير متوفرة إلا في دول قليلة في العالم”.

وسيتم تشغيل الطائرة المقاتلة الجديدة في البداية بمحركين من إنتاج شركة جنرال إلكتريك من طراز إف-110، ويُستخدمان أيضا في مقاتلات الجيل الرابع من طراز إف-16 التي تنتجها شركة لوكهيدمارتن.

وذكر جورجون أن تركيا تسعى لاستخدام محركات مصنوعة محليا لمقاتلات قآن في عملية الإنتاج، ومن المتوقع أن يبدأ هذا في عام 2028.

وأبرمت تركيا في الآونة الأخيرة صفقة لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-16، و79 من معدات التحديث لطائراتها الحالية من طراز إف-16 من الولايات المتحدة، بعد عملية تأخرت طويلا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على صناعات الدفاع التركية في ديسمبر/كانون الأول 2020، بسبب حصولها على نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400، وطردت أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35، وكانت فيه طرفا مُصنعا ومشتريا.

ولا تزال أنقرة ترغب في شراء 40 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون، ويصنعها تحالف يضم ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وتمثله شركتا إيرباص سيستمز وليوناردو.