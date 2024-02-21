تعرّف إلى أبرز عمليات فصائل المقاومة في اليوم الـ137 من الحرب على غزة

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء، في اليوم الـ137 من الحرب على غزة إنها تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة، وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيانات منفصلة عن التالي:

خوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة ورصد عدد من طائرات العدو التي حضرت لنقل القتلى والمصابين جراء الاشتباكات.

استهداف دبابتين من نوع ميركافا بقذائف “الياسين 105” في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة “الياسين 105” جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

الاشتباك مع مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على جندي من مسافة صفر جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

تفجير عبوة ناسفة في قوة صهيونية مكونة من 6 جنود في أحد المنازل وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة “بلوك ج” غرب مدينة خان يونس.

تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة “تاندوم” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

أما سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، فأعلنت في بيانات منفصلة، الثلاثاء، عن التالي:

الاشتباك مع جنود العدو وآلياته في حي الزيتون بمدينة غزة بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع، وإيقاع عدد من القتلى والإصابات في صفوفهم.

استهداف قوة صهيونية تحصنت بأحد المنازل في المعسكر الغربي بخان يونس قوامها 6 أفراد بقذيفة “تي بي جي” وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

بالاشتراك مع كتائب المقاومة الوطنية “مجموعات عمر القاسم”، استهداف تجمعات لجنود العدو الصهيوني في حي الزيتون جنوب شرق غزة برشقات صاروخية من نوع (107).

بدورها، قالت كتائب شهداء الأقصى إن مقاتليها خاضوا “اشتباكات ضارية مع جنود العدو وآلياته بالأسلحة الرشاشة وقذائف م/د بحي الزيتون شرق مدينة غزة وفي محاور القتال غرب مدينة خان يونس.

وقالت إن مقاتليها يخوضون “اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته بالأسلحة الرشاشة وقذائف ‘آر بي جي’ بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة”، مشيرة إلى رصد “عدد من طائرات العدو التي حضرت لنقل القتلى والإصابات جراء الاشتباكات الضارية”.

وذكرت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها “تمكنوا من قنص جنديين صهيونيين كانا يعتليان سطح أحد المنازل (بحي الأمل) غرب مدينة خان يونس، مؤكدين إصابتهم إصابة مباشرة”.

وأضافت أنها قصفت “تجمعا لجنود العدو وآلياته العسكرية بعدد من قذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى شرق مخيم جباليا”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهد لطائرة مسيّرة “كواد كابتر” تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تم إسقاطها والاستيلاء عليها في شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للحركة الشعبية لتحرير فلسطين، قصف “تمركز لآليات العدو وجنوده في المناطق الشرقية لجباليا وغزة بقذائف الهاون ردا على جرائمه” بحق الشعب الفلسطيني.

وأعلنت كتائب المجاهدين استهداف “تجمعات لقوات العدو الصهيوني في جنوب شرق مدينة غزة بعدد من الصواريخ القصيرة المدى”.