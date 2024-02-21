شاهد: لحظة قصف الاحتلال سيارة مدنية في رفح

وثقت كاميرا مراقبة لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأظهر مقطع متداول عملية قصف لسيارة بشكل مفاجئ في أحد الطرق، ثم وصول سيارة إسعاف وهرولة بعض من كانوا متواجدين في المنطقة لنجدة الضحايا.

واستشهد شخص وأصيب عدد آخر في عملية القصف، التي حدثت في شارع المضخة في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

واستشهد نحو 30 ألف شخص وأصيب ما يقرب من 70 ألفا آخرين نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.