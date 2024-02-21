شهيدان ومصابون بمقر “أطباء بلا حدود” في غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار في مقر منظمة أطباء بلا حدود جراء قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي بخان يونس.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نقل شهيدين و8 مصابين من مقر منظمة أطباء بلا حدود غرب محافظة خان يونس جنوبي القطاع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وقالت الجمعية، في منشور عبر منصة (إكس): أنهت فرق الإسعاف التابعة للجمعية مهمة إخلاء شهيدين وثمانية جرحى من مقر منظمة أطباء بلا حدود في شارع الرشيد غرب محافظة خان يونس.

وأضافت: تم تنفيذ المهمة بالتنسيق والمرافقة مع فريق من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ولفتت إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى الميداني التابع للهيئة الطبية الدولية في مدينة رفح.

The Palestine Red Crescent Society (PRCS) ambulance teams completed the mission of evacuating two martyrs and eight injured individuals from the Médecins Sans Frontières (Doctors Without Borders) headquarters on Rashid Street, west of Khan Yunis governorate. The mission was… — PRCS (@PalestineRCS) February 20, 2024

ومساء الثلاثاء، توغلت الآليات والدبابات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل سريع ومفاجئ في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط إطلاق كثيف للنيران.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى محيط أحد الشاليهات السياحية في منطقة القرارة غربي خان يونس، تلاه توغل للآليات والدبابات إلى المنطقة وسط إطلاق نار كثيف، بينما وصلت الآليات إلى ميناء خان يونس.

وقامت قوات الاحتلال المتوغلة بإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة نحو سيارة إسعاف ومركبة مدنية، وأحرقت مركبة أخرى كانت متوقفة بجانب الطريق الساحلي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية وقصفا مدفعيا على خان يونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، مع تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.