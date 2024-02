شهيدان ومصابون بمقر “أطباء بلا حدود” في غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار في مقر منظمة أطباء بلا حدود جراء قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي بخان يونس.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نقل شهيدين و8 مصابين من مقر منظمة أطباء بلا حدود غرب محافظة خان يونس جنوبي القطاع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وقالت الجمعية، في منشور عبر منصة (إكس): أنهت فرق الإسعاف التابعة للجمعية مهمة إخلاء شهيدين وثمانية جرحى من مقر منظمة أطباء بلا حدود في شارع الرشيد غرب محافظة خان يونس.

وأضافت: تم تنفيذ المهمة بالتنسيق والمرافقة مع فريق من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ولفتت إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى الميداني التابع للهيئة الطبية الدولية في مدينة رفح.

The Palestine Red Crescent Society (PRCS) ambulance teams completed the mission of evacuating two martyrs and eight injured individuals from the Médecins Sans Frontières (Doctors Without Borders) headquarters on Rashid Street, west of Khan Yunis governorate. The mission was…

— PRCS (@PalestineRCS) February 20, 2024