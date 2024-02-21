صواريخ من لبنان تصيب منزلين ومصنعا شمال إسرائيل (فيديو)

أصابت صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان، اليوم الأربعاء، منزلين ومصنعًا شمال إسرائيل، وفق موقع “واينت” الإخباري العبري.

وقال الموقع: “أصاب صاروخ مضاد للدبابات أطلق على بلدة المطلة منزلين دون وقوع إصابات بشرية”.

كما أشار الموقع إلى أنه “في وقت سابق، أصاب صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان مصنع التعبئة بيي ميتولا، ما تسبب في أضرار جسيمة”.

وتعرضت منطقة الجليل الغربي شمالي إسرائيل لرشقة صاروخية من لبنان شملت 10 صواريخ، من دون أنباء عن وقوع إصابات، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الرشقة الأخيرة على الجليل الغربي شملت نحو 10 صواريخ من لبنان.

وأضافت أن بعض هذه الصواريخ تم اعتراضها، فيما سقطت بقيتها في مناطق مفتوحة.

ونقلت الصحيفة عن نجمة داود الحمراء (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) أنها لم تتلق حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات في الجليل الغربي.

وفي وقت سابق اليوم، دوّت صفارات الإنذار في مستوطنات “حانيتا، ويعرا، ومتسوفا، وشلومي” في الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.

وقالت “يديعوت أحرونوت” إن صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان، وأصابت منزلين ومصنعًا شمالي إسرائيل.

في السياق، أعلن جيش الاحتلال أن الطائرات الحربية قصفت 3 مراكز لـ”حزب الله” لقيادة العمليات في جنوب لبنان.

وأضاف أن المدفعية العسكرية الإسرائيلية أطلقت النار أيضًا “لإزالة التهديد” في منطقتي علما الشعب والظهيرة الواقعتين على الحدود.