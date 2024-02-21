غزة.. نازح عاد لمنزله المدمر: الموت فيه أفضل من النوم في الشوارع وخيام النزوح (فيديو)

رغم الدمار الهائل الذي طال كل شيء في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، قررت عائلات فلسطينية العودة إلى منازلها المدمرة في شمال القطاع ووسطه.

وقال خالد السراج أحد الذين قرروا العودة مجددًا إلى منزله في مخيم البريج، جنوب مدينة غزة، للجزيرة مباشر إنه قرر المخاطرة وترك حياة النزوح والتهجير والعودة مجددًا إلى منزله في المخيم، ليكتشف حجم الدمار والخراب الذي حل بالمكان.

وأضاف خالد للجزيرة مباشر أنه اضطر لترك منزله والنزوح أكثر من مرة بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يحط الرحال مع عائلته في دير البلح حيث عاشوا ظروفًا قاسية وصعبة جدًا.

وأكد أنه “رغم تضيق الاحتلال، إلا أننا سنظل ثابتين والموت في المخيم أفضل من الخروج منه”.

ودعا النازحين جميعهم من سكان البريج إلى العودة لمنازلهم، قائلًا إن وجودهم في بيوتهم تحت الركام أفضل كثيرًا من النوم في الشوارع وخيام النزوح.

أما زوجته أم أسامة فقالت إنهم سيبقون في المخيم رغم الظروف الصعبة وعدم توافر الماء والغذاء، والارتفاع الكبير في أسعار السلع.